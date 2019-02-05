Moses bilinmeyenlerini açıkladı

İşte Moses'ın açıklamaları:

"Açık olmak gerekirse, Türk Ligi büyük bir lig. Türk Ligi hakkında videolar izledim. Herkes çok tutkulu. Bu ülkede futbolu çok seviyorlar. Herkes futbolcuları konuşuyor. Aslında buraya gelmeden önce birkaç oyuncu ile konuştum. Tavsiye edenler oldu. Benim için çok iyi bir tecrübe olacak."

'Herkes burada mutlu'

"Daha yeni vardım ve iner inmez güzel duygular hissettim. Güzel olacak ve İstanbul güzel bir şehir. Türk insanı dostane ve herkes burada mutlu. En önemli olan şey de bu. Görmek için sabırsızlanıyorum."

"Aslında kulübün ne kadar iyi olduğu, bunun gibi şeyler. Büyük bir kulüp olduğunu, geçmişte oynayan oyunculardan ve ne kadar büyük isimler oynadığı konusunda konuşmalar oldu."

'Emenike ile konuştum'

"Hatta bir iki Nijeryalı oyuncu ile de konuştum, Emenike gibi. Kulüp hakkında olumlu konuştular. Kulübün tarihi mükemmel ve burada olmaktan mutluyum. İdolüm Zidane'dı. O büyük oyuncuydu. Sahadaki hareketleri, oynama şekli daha rahattı ve topla oynarken kendinden emindi."

Bu haberi de okudular Victor Moses büyüledi

Taraftara mesaj

"Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Taraftarların desteğini iyi buldum. Şimdi buradayım. Dahil olmak için sabırsızlanıyorum.

"Taraftarlardan isteğim arkadaşlarımın ve benim arkamda olmaları. Umarım sizi mutlu ederiz. Takımla birlikte çok çalışıp sizi mutlu etmek istiyorum. Sadece bir gülüş ve mutluluk. Sizin mutlu ve rahat olmanızı istiyorum.Futbol oyun. Sadece oyunu seviyorum. Futbol oyununu seviyorum."

Comolli'ye teşekkür etti

"Benim buraya gelmemde Damien'ın payı büyük. Başkana ve Damien'a teşekkür etmek istiyorum. Harika birisi, bana bazı şeyler gösterdi. Başkanla uzunca her şeyin iyi olacağı, gelirsem güzel olacağı gibi şeyler konuştuk. Kulüp başkanı ile konuşmak güzel. O benim buraya gelmemi istedi. Buradayım."