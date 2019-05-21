Moses 79 gün sonra

Erzurumspor karşısında 25. dakikada Fransız yıldız Mathieu Valbuena’nın yerine oyuna dahil olan Victor Moses, sahada kaldığı süre içerisinde göz doldurdu.

21 Mayıs 2019, Salı 06:01
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Moses 79 gün sonra

Erzurumspor karşısında 25. dakikada Fransız yıldız Mathieu Valbuena’nın yerine oyuna dahil olan Victor Moses, sahada kaldığı süre içerisinde göz doldurdu.

59. dakikada penaltı vuruşundan takımını öne geçiren Nijeryalı futbolcu, Sarı- Lacivertliler’e de 3 puanı getirmeyi başardı. 28 yaşındaki futbolcu, 2 Mart’ta Rize ağlarını havalandırdıktan 79 gün sonra golle tanışmış oldu. Moses, maçın ardından şunları söyledi: “Bizim için son derece önemli bir 3 puandı. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar bu karakteri sahaya yansıttık. Ben de gol attığım için mutluyum.”

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