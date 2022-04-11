Galatasaray 'ın sezon başında kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan'ın menajeri Victor Becali, Sarı-Kırmızılı ekipte son haftalarda forma şansı bulmakta zorlanan Rumen futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.

Rumen basınına konuşan Becali, Morutan'ın Sarı-Kırmızılı ekipteki durumu hakkında, "Fatih Terim onu istemişti. Ancak sonra sonuç alınamadı, teknik direktör de değişti. Morutan'ın hikayesi buydu, çok karmaşık değil." sözlerini dile getirdi.

"İngilizce bilmemek Morutan için bir handikap"

Morutan'ın İngilizce bilmemesinin de performansını etkilediğini söyleyen Becali,"İngilizce bilmemek Morutan için bir handikaptı, özellikle de çok sayıda yabancının olduğu bir takımda. Elbette bu onu engelleyen bir durum ama aynı zamanda belli bir konjonktür söz konusu." dedi.

"Hiçbir sorun kalmadı"

Becali ayrıca futbolcuya güvenini belirterek, "Galatasaray'ın Morutan'a yaptığı yatırımı geri alacağına inanıyorum. Ona ne olacağını bilmiyorum, şu ana kadar hiçbir sorun kalmadı" ifadelerini kullandı.

Sarı-Kırmızılı forma ile bu sezon 32 maçta görev alan Morutan, 3 gol, 5 asistlik performansa imza attı.



