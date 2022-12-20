Sezon başında Galatasaray ’dan Pisa’ya kiralanan Olimpiu Morutan, başarılı performansıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Rumen oyuncunun İtalya Serie B’de gösterdiği performans, kendisine yeni talipler çıkarmış durumda.

Galatasaray’da beklentileri karşılayamamıştı

Galatasaray, 25 Ağustos 2021’de Olimpiu Morutan’ı FCSB’den kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı. 3 yıla yayılmış ödeme planı doğrultusunda 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Rumen oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

2021-22 sezonunda Galatasaray forması altında 34 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu; 3 gol, 5 asistlik skor katkısı sağlasa da genel anlamda beklentileri karşılayamamıştı.

Sezon öncesi İtalya’nın yolunu tuttu

Galatasaray’ın yeni sezon öncesi kadro yapılanmasında arka planda kalan Olimpiu Morutan için Süper Lig’den Kasımpaşa ve Sivasspor gibi ekipler devreye girmişti. Fakat kendisinin de tercihi doğrultusunda Morutan’ın yeni adresi İtalya Serie B ekiplerinden Pisa olmuştu.

Satın alma opsiyonu bulunuyor

Sarı-Kırmızılılar, yapılan anlaşma kapsamında Morutan’ı 150 bin Euro’ya İtalyan ekibine kiraladı. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkının kullanılması halinde Pisa’nın 5.5 milyon Euro karşılığında Morutan’ı kadroya katabileceği belirtilmişti. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa’nın İtalya Serie A’ya çıkması durumunda kesin satın alma şartı 5.5 milyon Euro karşılığında transferin gerçekleşeceği belirtilmişti.

Performansıyla dikkat çekiyor

Olimpiu Morutan, Pisa forması altında Serie B’de çıktığı 16 maçta dikkatleri çekmeyi başardı. 23 yaşındaki oyuncu; şu ana kadar 4 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı. Pisa, şu anda ligde 5. sırada yer alıyor. Play-Off potasında bulunan İtalyan ekibinin sezon sonuna kadar Serie A mücadelesinin içinde olması bekleniyor.

Serie A ekibi devrede

Morutan’ın Pisa forması altında sergilediği performans, Serie A’dan Torino’nun da ilgisini çekmiş durumda. Düşük maliyetli, maksimum verim alınabilecek isimler adına gözünü Serie B’ye çeviren Torino, Morutan’ı öncelikli hedef olarak belirledi.

Takım arkadaşıyla birlikte gidebilir

Tuttosport’un haberine göre Torino, Pisa forması giyen Idrissa Toure ile de ilgileniyor. Toure, geçtiğimiz yaz Juventus’tan Pisa’ya transfer olmuştu. Fakat Torino’nun Pisa’dan bir diğer öncelikli hedefi de Olimpiu Morutan… Toure ve Morutan ikilisini kadroya katmak isteyen Torino, Morutan’ın Galatasaray’dan kiralık olma durumunu çözüme kavuşturmak istiyor.

Emirhan ile takım arkadaşı olabilir

Torino’nun devre arasında Emirhan İlkhan’ı kiralık olarak göndermesi gündemdeydi. Fakat İtalyan ekibinde orta saha oyuncularının yaşadığı sakatlık problemleri ilk etapta kiralanmaları düşünülen Emirhan İlkhan ve Michel Adopo konusundaki kararları değiştirdi. İki ismin takımda kalması gündemdeyken Toure ve Morutan’ın da takviye olarak takıma dahil edilmeleri muhtemel…