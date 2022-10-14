Morutan ve Cicaldau büyük hayal kırıklığı

Galatasaray 'ın öncesi sezon Romanya'dan kadrosuna kattığı Morutan ve Cicaldau bu sezon kiralık olarak gönderilmişti. Toplamda 10 milyon Euro yatırım yapılan iki futbolcu gittikleri takımlarda gösterdikleri performanslarla büyük hayal kırıklığı yarattı.

TOPLAM 10 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

FCSB takımından transfer edilen Morutan için Galatasaray'ın kasasından bonuslar hariç 3.5 milyon Euro bonservis çıkmıştı. Craivo takımından transfer edilen Alexandru Cicaldau içinse 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.

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GALATASARAY'DA OYNAMIŞLARDI

Bu sezon Okan Buruk'un sezon başında performanslarını beğenmediği ve kiralık gitmesine izin verdiği iki oyuncu geçen sezon bir çok karşılaşmada Sarı-Kırmızılı formayı giymişti. Morutan 34 maçta 3 gol, 5 asistlik performans ortaya koymuştu. Cicaldau ise 40 maçta 5 gol, 4 asistlik performansla takımına katkı vermişti.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

İtalya Serie B'de Pisa takımında oynayan Olimpiu Morutan ilk iki maçında bir gol, iki asistlik performans sergilemişti. 23 yaşındaki oyuncu ilerleyen haftalarda performansında büyük düşüş yaşadı. Sonraki 5 maçta süre alan Morutan sadece bir asist yapabildi.









MORUTAN FORMAYI KAPTIRDI

Pisa formasıyla Como, Genoa, Südtirol ve Reggina maçlarına 11'de başlayan Morutan bu karşılaşmalarda varlık gösteremeyince 11'deki yerini kaybetti. Serie B'de kötü günler geçiren Pisa'da Morutan Perugia ve Parma maçlanda yedek kaldı. Sonradan oyuna dahil olan Rumen orta saha sadece 38 dakika süre alabildi.

SÖZLEŞMESİNDE MADDE VAR!

Serie B ekibi Pisa Morutan'ı Galatasaray'dan 150 bin Euro karşılığında 1 yıllığına kiralamıştı. Morutan'ın en az 25 maçta 45 dakika oynaması ya da takımının Serie A'ya çıkması durumunda Pisa 5,5 milyon euro karşılığında oyuncuyu almak zorunda.













PISA LİGİN DİBİNE DEMİR ATTI

İtalya Serie B'ye şampiyonluk parolasıyla giren Pisa büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Serie B'de 8 hafta geride kalırken Pisa, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Pisa'nın bu performansıyla Serie A'ya yükselmesi mucize olarak gösteriliyor.

CICALDAU'NUN GOL VE ASİSTİ YOK

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Kalba takımında forma giyen Cicaldau altı karşılaşmada forma giyerken gol ya da asist yapamadı. Sarı-Kırmızılı takımdan kiralık giden Rumen futbolcu toplamda 407 dakika süre alabildi. Al Kalba takımı Arap Körfez Ligi'nde yedi puanla sekizinci sırada yer alıyor.