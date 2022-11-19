Galatasaray , geçen sezon kadroda gençleşmeye giderken Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'ı da bu plan doğrultusunda kadroya katmıştı.

İlgili Haberler Galatasaray ile Belhanda arasındaki dava sonuçlandı





İyi bir sezon geçirmeyen Galatasaray'da Fatih Terim'in görevden ayrılmasının ardından genç oyuncu da istediği kadar forma şansı bulamamıştı.

Yeni sezona yeni yönetimle başlayan sarı - kırmızılılarda, Rumen oyuncu kiralık olarak İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiralandı.

PISA'DA PARLIYOR

150 bin Euro karşılığında bir sezon Pisa'ya kiralanan Morutan, Serie B'da 11 maçta görev yaptı. Genç oyuncu bu maçlarda dört gol atarken, üç kez de asist yapma başarısı gösterdi.

MORUTAN'IN SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖZEL MADDE

Galatasaray, Steaue Bükreş'ten 4.1 milyon Euro'ya transfer ettiği Morutan'ı Pisa'ya kiralarken, sözleşmesine özel bir madde koydurdu.





İtalyan kulübü, başarılı oyuncuyu kalıcı olarak transfer etmek isterse 31 Mayıs 2003 tarihine kadar Galatasaray'a 5 milyon 500 bin Euro ödemek zorunda.

Ayrıca yapılan anlaşmaya göre, Morutan en az 25 maçta 45 dakika sahada kalırsa, Pisa oyuncuyu 5 milyon 500 bin Euro karşılığında kesin satın almak zorunda.

BECALI'DEN AÇIKLAMA

Morutan'ın menajerliğini yapan Victor Becali, Morutan'ın performansı ve transferiyle ilgili olarak ProSport'a açıklamalarda bulundu.

Becali, Morutan'ın performansıyla ilgili olarak, "Morutan'a başından beri güvendik. Mucizevi bir şey olmadı. Morutan hepimizin bildiği gibi çok yetenekli. Antrenmanlarda daha fazla çalışacak" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler Galatasaray'da sözleşme krizi





BECALI'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Becali, Morutan ile ilgili çıkan transfer iddiaları hakkında ise, "Galatasaray'a olduğu gibi yine büyük bir transfer mi istiyor? Bundan sonra neler olacağını göreceğiz. Önümüzdeki aylarda geleceği netleşecek.

Bonservisini almak için ilk hak sahibi Pisa. Onu bir yıllığına kiraladılar. İsterlerse Mayıs ayına kadar kalıcı olarak transfer edebilirler. İstemezlerse Galatasaray'a geri dönecek.

Gelecek yaz nasıl kararlar verileceğini göreceğiz. Şu an net bir şey yok. Kimsenin şüphesi olmasın ki Morutan en iyisini yapmaya devam edecek" dedi.

MORUTAN GALATASARAY'DA NELER YAPTI?

Sarı - kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 34 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda üç gol atarken, beş kez de asist yapma başarısı gösterdi.