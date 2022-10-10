Morutan dönecek mi? Menajeri açıkladı...

Galatasaray 'dan sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan'ın menajeri Gigi Becali, La Nazione gazetesine konuştu. Yeni takımında da 11'e girmekte zorlanan Morutan'ın zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Becali, "Sabır gösterilirse takımın kilit oyuncusu olur. Morutan, Pisa'da beklenen performansı verecek. Genç bir oyuncu ve sabır gösterilmesi gerekiyor" dedi.

İTALYANCA ÖĞRENİYOR

Morutan'ın geçen yıl Galatasaray ile sezona iyi başladığını ancak çeşitli nedenlerden dolayı gerçek değerini gösteremediğini vurgulayan Becali, "Pisa onun için yeni bir başlangıç. İtalyanca öğreniyor. Marin ve Rus ona yardım ediyor. Yavaş yavaş istenen performansı verecek. Pisa ona güveniyor ve Romanya Milli Takımı onu bekliyor" açıklamasını yaptı.

"DÖNECEĞİNİ ZANNETMİYORUM

Pisa'nın Morutan'ın bonservisini satın alma hakkına sahip olduğunu kaydeden Becali, "Eminim özellikle ocak ayından sonra Pisa'nın önemli bir oyuncusu olacak. Türkiye'ye döneceğini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.





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1 GOL 2 ASİSTLE OYNADI

Transfermarkt verilerine göre 3.5 milyon Euro'luk piyasa değeri olan Olimpiu Moruțan, Pisa formasıyla 8 maça çıktı. Rumen oyuncu bu maçlarda bir gol attı, iki de asist yaptı.

SON HAFTALARDA SESSİZ

Serie B'de ilerleyen haftalar, Rumen oyuncuya iyi gelmedi. Formu giderek düşen Morutan, 6. haftadaki Venezia karşılaşmasında kulübeye hapsolurken, sonraki Perugia karşılaşmasında 17 dakika, dünkü Parma karşılaşmasında da 19 dakika süre alabildi.









SATINALMA OPSİYONU 5.5 MİLYON EURO

23 yaşındaki futbolcu en az 25 maçta 45 dakika forma giyerse ve takımı Serie A'ya yükselirse, İtalyan kulübünün zorunlu olarak 5.5 milyon Euro ödeyip bonservisini alması gerekiyor. Morutan, şu ana kadar 4 maçta 45 dakikadan fazla oynayabildi.



