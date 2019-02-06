Mortal Kombat 11 kadrosunda Kabal ve D’Vorah da yer alacak!

Kabal NetherRealm’ın Mortal Kombat 11 Twitch yayını sırasında canlı gösterildi ve böylece karakter oynanışı ile birlikte ortaya çıkmış oldu. Stüdyo daha sonra Mortal Kombat’ın resmi Twitter sayfasında Kabal’ın yeni tasarımıyla birlikte haberi yayınladı. Kabal, Mortal Kombat 11 kadrosuna eklenen bir diğer klasik karakter Kano‘nun ardından geldi.

Kabal ve D’Vorah’ın yanı sıra daha önce açıklanan Mortal Kombat 11 dövüşçüleri şöyle: Baraka, Geras, Raiden, Scorpion, Shao Kahn (ön sipariş bonusu), Skarlet, Sonya Blade ve Sub-Zero. (Psoyun.com)