Mortal Kombat 11 Beta çıktı!

NetherRealm stüdyolarının yaptığı Mortal Kombat 11, etkileyici grafikleri ve müthiş dövüş sistemi ile oyuncuları etkileyebilecek bir çok özelliğe sahip. Daha önce ön sipariş veren kullanıcılar şu anda beta sürümünü indirebiliyor.

Ön sipariş veren PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcıları daha önce belirttiğimiz gibi şu anda betaya ulaşabiliyor. Oyuncular bazı basit modları oynayabilir, ya da “Crushing Below” gibi bazı yeni oyun mekaniklerini deneyebilir.

Beta modunda sadece beş karakter ile oynamaya izin veren NetherRealm bu karakterleri Scorpion, Baraka, Scarlet, Jade ve Kabal olarak belirlemiş. Şu anda PC ve Nintendo Switch için oynanabilir bir beta bulunmadığını belirtelim.

Söz konusu oyun tüm platformlarda 23 Nisan 2019 tarihinde çıkacak. Oyunun Steam fiyatı şu an 102 TL olarak belirlenmiş durumda. PlayStation ve Xbox sürümü ise 299 TL olarak karşımıza çıkıyor. (Shiftdelete)