Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası bir dönem ülkemizde Çaykur Rizespor forması giyen Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un, yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Ülkesinin durumunu anlatan Morozyuk, Türkiye'den yardım istedi.

"İkinci vatanım olan Türkiye'den..."

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'den yardım isteyen Morozyuk, "Türkiye için zor zamanlar yaşanırken, Türk ordusuna ve tüm Türk halkına destek verme şansım olmuştu. O fotoğraf için Rus takipçilerimden tehdit ve hakaret içeren bir sürü mesaj almıştım! Ama ikinci vatanım olan Türkiye ve halkı için yaptığım, kalbimin derininden gelen bu eylemimden hep gurur duydum." dedi.

"Dizlerimin üzerinde yalvarıyorum"

Sözlerine devam eden Morozyuk, "Bugün vatanım Ukrayna’da savaş var! İnsanlar hür yaşadıkları bağımsız Ukrayna’mın topraklarında öldürülüyorlar. Roketler uçuşuyor, kadın ve çocuklar katlediliyor. Bütün bunlar ŞEYTAN olarak adlandırılan, Ukrayna halkını yok etmeyi amaçlayan tek bir adam istediği için oluyor. Kudretli Türk ulusunun önünde dizlerimin üzerinde yalvarıyorum. Sizlerin Ukrayna’yı ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. İstanbul’dan Erzurum’a, Ankara’dan Hatay’a, Antalya’dan Adana’ya, Sivas’tan memleketim Rize’ye... Halkıma en azından ufak bir dayanma şansı verin. Aileme kavuşmam lazım. Ve inanıyorum ki, Türkiye mavi-sarı renklere bürünecek." paylaşımında bulundu.

İç çamaşırlarıyla milli marş okuyan eşi Irina olay olmuştu

Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina'nın iç çamaşırıyla ülkesinin milli marşısını okuduğu görüntüleri çok konuşulmuştu. Irina bu görüntüler nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.

1 sezon Rize'de oynadı

2018-2019 sezonu başında Dinamo Kiev'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Ukraynalı futbolcu mavi yeşilli forma ile 74 maça çıkarken, 1 gol attı 8 de asist yaptı. Morozyuk futbol hayatını Ukrayna Ligi takımlarından Chornomorets Odessa'da sürdürüyordu. (Ajansspor)