Moringa Çayı Hakkında

Moringa, yukarıda bahsedildiği gibi pek çok hastalıkta geleneksel bir ilaç şeklinde de kullanılır. Ülkemiz çapında daha çok yapraklarından üretilen Moringa Çayı tüketilmekte olup genel olarak zayıflatan özellikleriyle bilinir. Zayıflatma özelliğinin dışında, moringa yaprağının besin içeriği ve zengin mineralleri ile bilimsel şekilde desteklenmiş birçok yararı bulunur. Bilhassa moringa çayı kullananlar ve düzenli biçimde tüketenler bu yararları kısa zamanda fark etmekte.

Moringa yaprakları; zengin bir mineral, vitamin ve amino asit kaynağı şeklindedir. Mühim miktarda A, C, E vitaminlerini içermektedir. Potasyum, kalsiyum ve protein açısından da çok zengindir. Moringa yaprakları içerisinde, tohum ve çiçeklerinde; polifenoller, flavonoidler ve askorbik asit ismi verilen antioksidanları içermektedir. Antioksidanlar, iltihap ve hücre hasarı gibi vaziyetlerle savaşan moleküllerdir. Moringa yapraklarında, yapılan araştırmalara göre çok fazla antioksidan özellikler barındırdığı tespit edilmiştir.

Moringa Çayının Yararları

Moringa çayının insan sağlığı konusunda birçok faydaya sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu faydalar;

- Moringa yaprağında, doğal bir anti- aging bileşeni bulunur. Bu; yaşlanma karşıtı bir bileşendir. Düzenli şekilde moringa çayı içen bireylerde cildin yaşlanması daha yavaş olur. Bu bireyler, daha genç ve güzel bir cilde sahip olurlar. Çayın olumlu etkisi, saç ve tırnaklarda da gözle görülecek etkiler yaratmaktadır. Moringa tozu, cilt maskesi biçiminde de kullanılmaktadır.

- İçermiş olduğu yüksek A vitamini ile konsantrasyonu sağlar.

- Göz sağlığının korunmasında yararlıdır,

- Metabolizmayı hızlandırır. Vücut içerisinde yağ depolanmasını engeller. Bunun dışında tokluk hissi sağlar. Bu sayede sağlıklı zayıflama konusunda yararlıdır.

- Antioksidan özelliğiyle beraber karaciğerin korunması kesindir,

- Moringa yaprağı tozu, vücuttaki glikoz seviyesini düşürmede, diyabetik rahatsızlığı bulunan bireylerdeki hücre hasarını azaltma konusunda etkilidir. Sürekli kullanımda kolesterolü ve kan şekerini düzenlediği gözlemlenmiştir.

- Kandaki kolesterol seviyesini düşürdüğünden, damar sertliğine ve kalp hastalıklarına karşı koruma sağlamaktadır.

- Beyin fonksiyonlarının korunmasında yararlı olduğu biliyor. Bu sebeple Alzheimer rahatsızlığının tedavisinde kullanılmaktadır.

Moringa Çayının Demlenmesi

Moringa çayı, Türkiye çapında daha çok poşet çay olarak satışa sunulmaktadır. Bu nedenden ötürü kullanılması ve hazırlanması son derece pratik ve kolaydır. Poşet çayların üzerine kaynar su dökülüp 4- 5 dakika demlenmeye bırakılır. Moringa çayı demleme sonrasında kolayca tüketilebilir. Her gün sürekli olarak sabah ve akşam moringa çayını içmekle beraber kısa zamanda yararlarının görülmesi kesin olacaktır. Moringa çayının gereğinden fazla tüketilmesi bazı yan etkilere neden olabilir.

Moringa Çayının Zararları

Oldukça yararlı özellikleri bulunan moringa çayı yan etkileri bulunmaktadır. Bunların çok mühim zararlar olmadığını belirtmek yararlı olacaktır. Bunun dışında moringa çayının yan etkileri oldukça ender biçimde görülmektedir.

- İshal,

- Mide bulantısı,

- Midede ekşime,

- Rahim içerisinde kasılma biçiminde sıralanabilir.

Ender de olsa, rahim içerisinde kasılmaya sebep olduğundan ötürü, hamile hanımların içmesi tavsiye edilmez. Çünkü düşüğe sebebiyet verebilir. Bu yüzden Moringa çayını içmek isteyen hanımların, ilk önce doktorlarına danışmaları oldukça önemlidir. Bununla beraber kesin bilgi alınarak, çayın içilmesi mümkün olabilir.



