Morgan Sanson, Premier Lig yolunda

İngiltere Premier Lig ekipleri, Marsilya'nın başarılı orta saha oyuncusu Morgan Sanson için temaslarını hızlandırmış durumda. Sky Sports'a göre üç Premier Lig ekibi, ocak ayında Sanson'u kadrolarına katmak istiyorlar.

Geçtiğimiz yaz Marsilya'dan ayrılması gündeme gelen Morgan Sanson için Fransız ekibinin 25 milyon Euro'luk bir bonservis talebinde bulunduğu belirtiliyor. Ligue 1'de kulüplerin önemli bir gelir kaybı yaşadığı ve bu nedenle Marsilya'nın bu transferden bir kazanç bekletiği aktarılmakta.

Morgan Sanson, özellikle Ndombele transferi öncesi Tottenham'ın transfer listesine girmiş ve ilerleyen süreçte de sürekli olarak Premier Lig takımlarının gündeminde yer almıştı.