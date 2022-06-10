Geçtiğimiz sezon topladığı 31 puanla Serie A'nın son haftasında ligde kalmayı başaran Salernitana, sportif direktörlük koltuğunu Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isme emanet etti.

Walter Sabatini ile yolların ayrılmasının ardından ilk olarak Bologna'ya veda eden Riccardo Bigon ile görüşen ancak anlaşamayan İtalyan ekibi, bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Morgan De Sanctis ile el sıkıştı.

2008-2009 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen De Sanctis, 41 resmi maça çıkmıştı. Kalesinde 47 gol gören tecrübeli isim, 15 maçta ise rakiplere geçit vermemişti.

Daha önce Roma'da sportif direktörlük yapan De Sanctis, resmi açıklamanın yapılmasının ardından yeni kulübündeki görevine başlayacak.

2008-2009 sezonunda Galatasaray forması giyen, futbol kariyerinde Pescara, Juventus, Udinese, Sevilla, Napoli, Roma ve Monaco'da oynayan eski kaleci, hatırlanacağı üzere Temmuz 2017'de futbol kariyerine son vermişti. İtalya U21'de Avrupa Şampiyonluğu yaşamasının ardından Sevilla'da 2 İspanya Süper Kupası, Monaco'da 1 Ligue 1, Napoli'de 1 İtalya Kupası kazanan tecrübeli isim, 6 kez İtalya A Milli Takımı'nın kalesini korudu.







