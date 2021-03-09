Mordekaiser, eski çağın acımasız kralıdır. Yaptığı büyüler sonrasında istediği ruhu kendine bağlayabilir. Mordekaiser'in, güçlerinin sınırlarını bilen az kişi vardır. Fakat bir gün hem ölülere hem dirilere hükmetmek için geri gelmesi ihtimali, onu hâlâ anımsayan kadim yüreklere korku salıyor.

Mordekaiser bir League of Legends şampiyonudur ve Midlane'de oynanır . Bu karakterde ustalaşmak istediğiniz düzey için ne gibi adımlar atmanız gerektiği konusunda detaylı bir rehber hazırladık.

Oyuna , şerit sürenizi en üst düzeye çıkarmak için Doran's Shield ve Healing Potion ile başlayabilirsiniz.

Mordekaiser Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler

Mordekaiser en iyi başlangıç ​​öğeleri olan Ring od Doran ve Doran kalkanı ne işinize yarar?

Ring of Doran: AA'daki ekstra hasar son vuruşunuza yardımcı olabilir ve hiç mananız olmadığı için can kazanırsınız.

Doran Kalkanı: Düzenli olarak dürtülme olasılığınız varsa veya bir all-in yapabilmek istiyorsanız, Doran Kalkanı savunma açısından mükemmeldir.

Rift Maker: İyileştirme ve zamanla hasarınızı artıran bir pasifle, bu efsanevi öğe, savaşları kalıcı kılmayı başarırsanız çok güçlüdür.

Mordekaiser Derlemesi 10.24, 10. Sezon'daki En İyi Şerit rolü için C-Seviye seçimi olarak yer alıyor. Bu şampiyon şu anda % 48,3 (Kötü) , Seçme Oranı% 3,75 (Yüksek) ve % 1,12 ( Düşük) oranlarla oynuyor.

Top (Solo), Mid, Jungle Mordekaiser İtemları (Build)

Sure Ninja ile başlayarak karşınızdaki rakibe fiziksel ve kapanmaz hasarlar verebilirsiniz. Karşıt ekibi sizi hareketsiz hale getirmek için pek çok detay vardır.

Rift Maker, Mordekaiser'de çok ama çok güçlü. Zamanla size bol miktarda direnç ve hasar veren Demonic Embrace ile birleştiğinde, bu şampiyon durdurulamaz bir güç haline gelebilir. Üçüncü öğe, hedeflerinizle yakın dövüşte kalmak için bir Rylai Çubuğu olabilir.

Rylai'nin Asası, size AP ve HP verir , Mordekaiser'in arzuladığı istatistiklere ek olarak rakiplerinizi güçlerinizi vurduğunuzda yavaşlatan bir pasif verir.

Liandry's Torment , Rylai'nin Asası'na benzer istatistikler sunar ve pasifiniz etkinken yakın dövüşteyken hasarınızı büyük ölçüde artıracaktır.

Morellonomicon size AP ve HP verir ve rakiplerinize büyülerinizle vurduğunuzda iyileşmelerini yarı yarıya azaltır.

Counter Şampiyonlar (Pickler)

Counter şampiyonları ile başarıya ulaşmak mümkündür.

Nashor's Tooth, hedeflerinizi yakın dövüşte tutmayı başarabiliyorsanız harika bir seçenektir.

Zhonya'nın Kum Saati, suikastçılara veya tamamen fiziksel hasara dayalı bir ekibe karşı kullanılabilir.

Morellonomicon, Fiora gibi karakterlere karşı faydalı olan düşmanın toparlanmasını engeller. Void Asası, rakiplerin direnci varsa dikkate alınmalıdır.

Ninja: Kule atışlarıyla verilen hasarı azaltır.

Mordekaiser Nasıl Oynanır?

Mordekaiser, çok sayıda strip yıkmaya yetecek kadar uzun süreli oyunlarda oldukça güçlü bir poke, pursue and punish hasara sahiptir.

Seviye 1'den son vuruş ve poke yapmanıza yardımcı olmak için A - Obliteration alacaksınız. E - Doom Grasp , rakibinizi yakın dövüşte yok etmek için pasifinizi kolayca etkinleştirerek çoğu şampiyonu takas etmenizi sağlar. Bunu seviye 2'de kullanabilirsiniz.

Seviye 3'te ise kaybettiğiniz canları yenileme imkanına sahipsiniz. Kendinizi bir patlamadan koruyabilir ve istediğiniz zaman değiş tokuş yapabilirsiniz. Seviye 6'da Realm of the dead farklı şekillerde kullanılabilir.

Atışınızı kaçırmadığınızdan emin olmak için E - Doom Grasp'tan sonra Q - Obliterate'i kullanın.

Kendi başınıza yakalanırsanız, en az birini yok etmek için R - Realm of the Dead kullanmayı düşünün.

R - 1v1 yaratan Realm of the dead, saldırganını izole ederek müttefiki kurtarmak için kullanabilirsiniz.

Mordekaiser, şampiyonlara karşı 3 saldırı veya büyü yaptıktan sonra güçlü bir hasar aurası ve hareket hızı kazanır.