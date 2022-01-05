Serie A ekiplerinden Juventus'un teknik direktörü Massimiliano Allegri, Barcelona'ya transferi gündemde yer alan Alvaro Morata'nın takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Napoli ile oynayacakları karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Allegri, Morta'nın takımdan ayrılmayacağını belirterek, "Alvaro Morata hiçbir yere gitmiyor. Geçen yıl 21 gol attı. Bu yıl penaltı ya da serbest vuruş kullanmadan yedi gol kaydetti. O bizim için çok önemli bir futbolcu. Onunla konuştum ve takımdan ayrılmayacağını söyledim. Yani Alvaro kalıyor ve bundan dolayı mutlu." sözlerini dile getirdi.

Juventus ile bu sezon 23 maça çıkan İspanyol gocü 7 gol, 3 asistlik performans gösterdi.







