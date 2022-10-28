Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek alt sıralardan uzaklaşan Göztepe , yarın evinde 2 puanla son sırada yer alan Altaş Denizlispor 'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

Ev sahibi Göztepe'de cezalı Emre Çolak'ın yanı sıra sakatlıkları süren Lukas Erhan ve Palmer forma giyemeyecek. Konuk Denizlispor'da ise sakatlıkları devam eden Djedje ve Özer'in yanı sıra kart cezalısı Emre müsabakada yer alamayacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1’inci kategori 409, 2’nci kategori 272.5, 3’üncü kategori 136.5, 4’üncü kategori 98, 5’inci ve 6’ncı kategori 38 TL olarak belirlendi. (DHA)