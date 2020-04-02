Moral konserine büyük ilgi

Demirören Medya’nın ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesi kapsamında Aydilge ve eşi Utku Barış Andaç, önceki akşam canlı yayınla mini bir konser verdi. Instagram kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği konserde en sevilen şarkılarını seslendiren Aydilge, samimi sohbetiyle de izleyicilerine keyifli bir akşam yaşattı.

Niran Ünsal’ın çağrısı #EvdeKal#MüzikleKal için

Demirören Medya’nın Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesi kapsamında Niran Ünsal canlı yayınla yüzbinlere moral olacak ve sevilen şarkılarını evde hayranları için seslendirecek. Ünlsal’a canlı yayında Serkan Balkan da eşlik edecek. Bu akşam 21.05’te gerçekleştirilecek canlı yayın Niran Ünsal’ın Instagram, Twitter, Facebook ve Youtube hesaplarından takip edilebilecek.