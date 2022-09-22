İtalya Serie A ekiplerinden Monza'nın CEO'su Adriano Galliani, Galatasaray 'a transfer olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında açıklamalarda bulundu.

Fabrizio Romano'nun aktardığı demeçlere göre transfer döneminde yıldız golcü ile ilgilendiklerine yönelik iddialara değinen Galliani, "Icardi, PSG'den bize transfer olmaya asla yakın olmadı, bu yalnızca başkanımızın fikriydi. Başka bir şey değildi" dedi.

Icardi'nin ismi transfer döneminde birçok takımla anılırken, yıldız golcü yoğun geçen transfer girişimlerinin ardından Galatasaray'a imza atmıştı.

Dybala itirafı

Juventus'tan ayrılmasının ardından Roma'ya imza atan Paulo Dybala'ya da değinen Galliani, "Paulo Dybala'yı transfer etmek istedik, bu yüzden onu ikna etmeye çalıştık ama oyuncu tarafında bu hamle imkansızdı." sözlerini dile getirdi.

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