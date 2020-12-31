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Monza'da Balotelli hızlı başladı

İtalya Serie B ekiplerinden Monza'ya transfer olan Mario Balotelli, yeni takımında topla ilk buluşmasında golünü atmayı başardı.

31 Aralık 2020, Perşembe 10:17 Son Güncelleme:
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Monza'da Balotelli hızlı başladı

İtalya Serie B ekiplerinden Monza'ya transfer olan Mario Balotelli, yeni takımıyla mükemmel bir başlangıca imza attı. Balotelli, Monza formasıyla çıktığı ilk maçta ayağına gelen ilk topta golü atmayı başardı. 

Serie A'ya yükselme mücadelesi veren Monza, Salernitana'yı 3-0 ile geçerken Balotelli, 4. dakikada takımının ilk golüne imza attı. 

Yaz aylarında Brescia'dan ayrıldıktan sonra serbest kalan ve hatta ismi Beşiktaş ile anılan Balotelli, yeni transfer olduğu Monza'yı tarihinde ilk kez Serie A'ya taşımak istiyor. Monza'nın bu hedefi adına Balotelli'nin en büyük destekçisi ise eski Beşiktaşlı Kevin-Prince Boateng olacak.

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