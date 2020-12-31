İtalya Serie B ekiplerinden Monza'ya transfer olan Mario Balotelli, yeni takımıyla mükemmel bir başlangıca imza attı. Balotelli, Monza formasıyla çıktığı ilk maçta ayağına gelen ilk topta golü atmayı başardı.

Serie A'ya yükselme mücadelesi veren Monza, Salernitana'yı 3-0 ile geçerken Balotelli, 4. dakikada takımının ilk golüne imza attı.

Yaz aylarında Brescia'dan ayrıldıktan sonra serbest kalan ve hatta ismi Beşiktaş ile anılan Balotelli, yeni transfer olduğu Monza'yı tarihinde ilk kez Serie A'ya taşımak istiyor. Monza'nın bu hedefi adına Balotelli'nin en büyük destekçisi ise eski Beşiktaşlı Kevin-Prince Boateng olacak.