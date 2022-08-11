İtalya Serie A ekiplerinden Monza, ismi bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Arsenal'in İspanyol stoperi Pablo Mari'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun kiralık olarak transfer edildiği belirtildi. 28 yaşındaki savunma oyuncusu İtalyan ekibinde 3 numaralı formayı giyecek.

Pablo Mari, 2021-22 sezonunun ikinci yarısında da İtalya'da kiralık olarak Udinese forması giymişti.

Fenerbahçe iddiaları

Kim Min-Jae'nin Napoli'yen transferi sonrası stoper arayışına başlayan Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde Pablo Mari ile ilgilendiği iddia edilmişti.



