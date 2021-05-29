Montpelliler Başkanı açıkladı! 'Belhanda ile yüzde 90 anlaştık'

Galatasaray ’dan olaylı bir şekilde gönderildikten sonra bir süredir adı pek çok takım ile anılan Belhanda için, Montpelliler’den transfer açıklaması geldi.

Fransız ekibinde başkan Laurent Nicollin, Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kendisini aradağını ve görüşmek istediğini söyleyip, ''Benimel konuşup Montpellier'e geri dönmekten çok mutlu olacağını söyledi. Bazı prosedürler de var. 10 gün önce tekrar görüştük. İkimiz de aynı noktadayız. Kesinlikle Montpellier'e geri dönmek istiyor.'' diye konuştu.









'Yüzde 90 anlaştık'

Faslı futbolcu ile büyük ölçüde anlaştıklarını söyleyen Nicollin, ''Bizim teklifimizden daha iyi ekonomik koşulları olan seçenekleri var ama ailesiyle birlikte buraya dönmek istiyorlar. O üst düzey bir oyuncu. Geri dönmek istediği için mutluyum ve gurur duyuyorum. Yüzde 90 oranında anlaşma sağladık'' şeklinde konuştu.







