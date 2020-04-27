Montpellier’e korona şoku

Fransa Ligue1 ekiplerinden Montpellier’in formasını giyen ve koronavirüs tedavisi gören Junior Sambia’dan üzücü haber geldi. 21 Nisan’dan beri tedavisi süren 23 yaşındaki futbolcunun durumunun kötüleşmesi üzerine yapay komaya sokulduğu bildirildi. Sambia, Ligue1’de virüse yakalanan ilk futbolcu olmuştu. Ligue2’de ise Troyes forması giyen eski Trabzonsporlu Hyun-Jun Suk virüse yakalanmış ve tedavisi tamamlanmıştı.