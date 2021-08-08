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Montpellier - Marsilya Canlı | Cengiz Ünder ilk 11'de

Milli oyuncu Cengiz Ünder'in ilk 11'de yer aldığı maçta Marsilya, Montpellier ile deplasmanda karşılaşıyor.

08 Ağustos 2021, Pazar 21:30 Son Güncelleme:
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Montpellier - Marsilya Canlı | Cengiz Ünder ilk 11'de

Milli oyuncu Cengiz Ünder'in ilk 11'de yer aldığı maçta Marsilya, Montpellier ile deplasmanda karşılaşıyor. Sezonun ilk maçında yeni transferleri ile Marsilya galibiyet peşinde...

İşte ilk 11'ler

Montpellier: Bertaud, Sambia, Thuler, Esteve, Cozza, Ferri, Chotard, Laborde, Mollet, Wahi, Delort 

Marsilya: Mandanda, Saliba, Balerdi, Peres, Gueye, Kamara, Guendouzi, Gerson, Cengiz Ünder, De la Fuente, Payet

Maç Başladı

12.dakikada Cengiz Ünder'in pasında De la Fuente bekletmeden vurdu şutu yandan auta gitti

GOL! 30.dakikada Montpellier, Laborde ile 1-0 öne geçti

GOL! 34.dakikada Montpellier, yine Laborde ile skoru 2-0 yaptı


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