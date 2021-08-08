Milli oyuncu Cengiz Ünder'in ilk 11'de yer aldığı maçta Marsilya, Montpellier ile deplasmanda karşılaşıyor. Sezonun ilk maçında yeni transferleri ile Marsilya galibiyet peşinde...

İşte ilk 11'ler

Montpellier: Bertaud, Sambia, Thuler, Esteve, Cozza, Ferri, Chotard, Laborde, Mollet, Wahi, Delort

Marsilya: Mandanda, Saliba, Balerdi, Peres, Gueye, Kamara, Guendouzi, Gerson, Cengiz Ünder, De la Fuente, Payet

Maç Başladı

12.dakikada Cengiz Ünder'in pasında De la Fuente bekletmeden vurdu şutu yandan auta gitti

GOL! 30.dakikada Montpellier, Laborde ile 1-0 öne geçti

GOL! 34.dakikada Montpellier, yine Laborde ile skoru 2-0 yaptı



