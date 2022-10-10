Ligde önceki akşam Giresunspor mücadelesine ilk 11’de başlayan Romain Saiss, karşılaşmanın 12. dakikasında adale sakatlığı yaşamıştı. Oyundan alınan başarılı futbolcunun yerine karşılaşmaya dahil edilen Emrecan Uzunhan da müsabakanın son bölümüne doğru sakatlık yaşadı ve maçı böyle tamamladı.

Karşılaşma sonunda oyuncularıyla ilgili olarak açıklamada bulunan teknik direktör Valerien Ismael, “İki stoperimizin sakatlanması diğer stoperimiz için bir şans doğuracak. Yeterli kaliteye, sakatlananların yerine koyabileceğimiz kaliteye ve kadro derinliğine sahibiz” sözlerini sarf etmişti. 2 futbolcunun, Trabzonspor karşılaşmasının kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Teklif aldı

Montero hakkında ülkesinden dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. 23 yaşındaki oyuncunun İspanya’ya dönmek istediği kaydedildi. Genç savunmacıyla İspanya La Liga ekiplerinden Elche’nin ilgilendiği iddia edilmişti.

Geri planda kalmıştı

Takımdaki 2 sol stoperin de sakatlanması sonrasında gözler Trabzonspor karşılaşmasında görevi devralacak isme çevrildi. Bu sezon Kara Kartal’da 1 kez forma giyen Javi Montero, sol stoper için bir numaralı aday durumunda. Forma yarışında geride kaldığı için üzgün olan İspanyol futbolcunun eline geçen bu şansı en iyi şekilde değerlendirmesi bekleniyor.

Transfer yanıtı

Montero, ''Ocak'ta iyi teklifler gelirse, menajerimle bunları konuşup, değerlendireceğim. Kendim için en iyisi ne ise onu yapacağım'' dedi. Atletico Madrid altyapısından yetişen Montero, İspanyol Elche takımından teklif gelip gelmediği yönündeki soruya ise, ''İlgilenen takımlar var. Daha önce söylediğim gibi benim için en iyisi ne ise onu yapacağım'' şeklinde konuştu.



