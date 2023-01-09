Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'da çıkan transfer dedikoduları ve geleceğiyle ilgili Radio Rai'ye konuştu. Montella, "Serie A'daki oyuncuların transferine bakıyoruz. Kolay olmasa da çalışıyoruz. Bazı pozisyonlarda eksiklerimiz var. Bakacağız." dedi.





"DEMME? BİLMİYORUM"

Napoli'den ayrılığı konuşulan Diego Demme ile ilgili dedikoduların sorulması üzerine Montella, "Bakalım. Napoli onu satıyor mu, bilmiyorum. Bunun ötesinde, ilgi çekici bir oyuncu. Onu Floransa'da çalışırken de takip ediyordum. O dönem daha Serie A'da bile oynamıyordu." cevabını verdi.

"ADANA'DA ÇOK MUTLUYUM"

Gelecekte Serie A'ya dönüp dönmeyeceğiyle ilgili gelen soruya ise İtalyan teknik adam, "Kim bilir... Futbolda her şey çok hızlı gelişir. Ancak, Adana'da çok mutluyum. Zirve yarışı veriyoruz. Büyük takımları düşünürseniz bu yarışı vermek bile kolay değil." yanıtıyla sözlerini noktaladı.(Sporx)