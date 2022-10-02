Montella ile Okan Buruk arasında taktik savaşları

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montalla ile Okan Buruk arasındaki taktik savaşı ve karşılıklı hamleler, maça büyük heyecan getirdi. Adana Demirspor beklendiği üzere direkt santrfor olmadan oyuna başladı. İleri uçta Emre Akbaba görev yaptı. Beklenen skor gelmeyince, 60'da takımın güçlü santrforu Assombalonga oyuna girdi. Ancak bundan sadece 4 dakika sonra Stambouli'nin kırmızı kart görmesi, tüm planları değiştirdi. Galatasaray 'da ise Okan Buruk kadrosunda sürprize yer vermedi. Dayısının vefatı nedeniyle hafta içinde ülkesine giden ve 3 idman kaçıran Oliveira yedekte, Midtsjö ilk 11'deydi. Dubois, Aanholt'un yerine sol bekte görev aldı. Abdülkerim de Emin'den formayı tekrar kaptı.

Buruk riski geç aldı

Okan hoca da beklediği skor gelmeyince, 57'de yeni silahı Mata'yı oyuna soktu ve Galatasaray oyuna daha fazla ağırlık koymaya başladı. Rakip 10 kişi kalınca geç de olsa risk almayı tercih eden Buruk, 79'da Seferovic ile Oliveira'yı sahaya sürdü. Ancak kanatlardan bir türlü beklediği verimi alamayan Okan hoca, 89'da Rashica ve Barış Alper hamleleriyle son kozunu kullansa da, bir türlü hedeflenen gol gelmedi. Montella ise 10 kişi kaldıktan sonra Gökhan İnler'le oyunu tutmaya çalıştı ve en azından yenilmezlik serisini korumayı başardı.