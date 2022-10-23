Montella: Daha iyi şeyler başarabiliriz

Montella, futbolcularının kendileriyle gurur duymaları gerektiğini ifade ederek, “Takım ilk yarıda gösterdiği performans ile beni çok memnun etti. Takım halinde oynayıp, pozisyonlar bulduğumuz bir maçtı. İlk golü yedikten düşüş de yaşayabilirdik ancak mücadeleye devam ettik. Oyuncularımın sadece performansları ile gurur duymaları gerekiyor. İnanılmaz bir maç oldu. İlk yarıda daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarıda ritim biraz düştü ancak buna rağmen net bir şekilde 3 pozisyona girdik. Belki futbolcularım şu anda üzgünler. Böyle oynamaya devam edersek; daha iyi şeyler başarabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.





DHA