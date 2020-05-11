Monositler vücutta bulunan en büyük beyaz kan hücreleridir. Aynı zamanda kemik iliği tarafından üretilen akyuvarlardır. Vücuttaki akyuvarların %1-10’luk kısmını oluşturuyorlar. Bağışıklık sistemi hücreleri olarak da bilinirler. Bu nedenle yaşam tarzınızı ve beslenme alışkanlığınızı düzenli hale getirip, monositleri standart değerlerinde tutabilirsiniz.

Monosit (MO, MON, MONO) yüksekliği veya düşüklüğünü nedir?

Monositlerin belirli yüzde aralığında olması gerekiyor. Düşüklüğünde veya yüksekliğinde belirli hastalıklara yol açabiliyor.

MO düşüklüğü (Monositopeni); Monosit sayısı sağlıklı insanda bile düşük olabiliyor. Bu nedenle monosit düşüklüğü her zaman bir sorun olduğunu göstermeyebiliyor. Ancak, mo düşüklüğü, monositlerin üretildiği kemik iliğinde bir sorun olduğuna da işaret edebilir.

Vücudunuzdaki kanda bulunan monosit değerlerinin %4’ün altında bulunması mo düşüklüğü olarak adlandırılıyor. Monosit azalması vücut direncinin düşmesi demektir. Bu da vücudun savunmasız kalması anlamına geliyor. Monosit düşüklüğüne yol açan yüzden fazla neden bulunuyor. Öne çıkan nedenleri şöyle sıralayabiliriz;

*Romatizmal eklem iltihabı (Otoimmun) kemik iliğini olumsuz etkilemesi

*Kortizon, kemoterapi ve radyasyon ilaçları

*Kemik iliği bozuklukları

*AIDS ve HIV virüsleri

*B12 eksikliği

*Enfeksiyon, anemi (kansızlık), verem (tüberkiloz), lupus ve bu hastalıklar için kullanılan ilaçlar mo düşüklüğüne yol açıyorlar.

MO düşüklüğü belirtileri; Yorgunluk, halsizlik, güçsüzlük, sık tekrarlayan enfeksiyonlar ve nefes almayla ilgili sorunlardır.

Mo yüksekliği (Monositoz); Kanınızda bulunan monosit değerlerinin ’un üzerinde olması mo yüksekliği olarak adlandırılıyor. Monosit değerinin yüksek olmasının iki anlamı bulunuyor. Birincisi, monositlerin kanser hücreleriyle savaştığı anlamına geliyor. Vücuttaki kanser hücreleriyle savaştığı için monosit seviyesi yükselmeye başlıyor. İkincisi, monositlerin çalışma mekanizması bozulmuş olabilir veya yüksek fonksiyonla çalıştığı anlamına da gelebilir.

Monosit yüksekliği nedenleri, mo düşüklüğü nedenlerinden daha fazladır. Öne çıkan mo yüksekliği nedenlerini şöyle sıralayabiliriz;

* Stres

* Alerji ve astım gibi iltihaba yol açan faktörler, Tip1 diyabet, eklem iltihabı, sedef hastalığı gibi bağışıklık sistemi hastalıkları

* Verem (tüberkiloz), lenfoma, kabakulak, kızamık, sarkidoz, lösemi, enflamatuar bağırsak hastalığı

* Bakteri ve mantarlar, parazit enfeksiyonu

* Darbeye ve yaralanmaya bağlı olarak ortaya çıkan doku ölümleri

Kanda MO değer aralığı kaç olmalı?

Kandaki monosit miktarının belirlenebilmesi için tam kan sayımı (hemogram) yapılması gerekiyor. Kan testi sonuçlarına göre lökosit sayısı bulunuyor. Toplam lökosit sayısı da akyuvar sayısı hakkında bilgi veriyor. Lökositlerde yaşanan değişiklikler de çeşitli akyuvarların sayısının tespit edilmesi konusunda yardımcı olur. Bunun için de Dâhiliye (İç Hastalıkları) uzmanına gitmelisiniz. Tam kan sayımı sonucunda monosit değerleriniz;

- %4’ün altında çıkarsa mo düşüklüğü,

- %4 ile arasında çıkarsa normal,

- ile arasında çıkarsa yüksek,

- ’den fazla çıkarsa aşırı yüksek demektir.

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere monosit değerlerinizin normal sayılabilmesi için %4 ile arasında olması gerekiyor.

Monosit değerini düşürmek için ne yapılmalı?

Monosit değerlerini yükselten nedenler tespit ediliyor. Başta periferik yayma olmak üzere çeşitli testler yapılıyor. Buna bağlı olarak tedavi yöntemi belirleniyor. Tedavi yöntemiyle birlikte hastanın;

- Hastanın düzenli beslenme alışkanlığı geliştirmesi, düzenli olarak balık tüketmesi

- Akdeniz tarzı beslenmesi, doymuş yağ ve fast food tarzı beslenmeden uzak durması

- Obeziteyle mücadele etmesi,

- Spor ve egzersiz yapması tavsiye ediliyor.

Monosit değerlerinizi düşürmek istiyorsanız beslenme listenizde mutlaka; baklagiller, üzüm, kiraz, ıspanak, soğan, zerdeçal, vişne, brokoli, sarımsak olmalıdır. Besin takviyeleri olarak da omega-3 yağ asidi ile balık yağı alabilirsiniz. Düzenli ve sağlıklı beslenme, uyku ve sporla monosit değerlerinizi istenilen değer aralığına getirebilirsiniz.

Yükseltmek için ne yapılmalı?

Monosit değerinin düşük olması sonucunda sık sık enfeksiyon, baygınlık, solunum yetersizliği gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Dahiliye uzmanı, monosit değerinin düşmesine yol açan etkenleri tespit ediyor. Buna bağlı olarak tedavi yöntemini belirliyor. Tedavide genellikle mantar önleyici ilaçlarla, antibiyotikler kullanılıyor.

Monosit değerlerini artıran yöntemleri sıralayacak olursak;

- Yorucu egzersizler,

- Sauna,

- Uzun süreli soğuk algınlığı,

- Sinir sistemi tetiklenmesi,

- Büyüme hormonları, testosteron, menopoz, Leptin hormonunun çalışması

- B12, C, D vitaminleri monosit değerlerinin yükselmesini sağlıyorlar.



