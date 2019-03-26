‘Monchi, Vida’yı çok beğeniyor’

Radyospor’a konuşan Avadan, “Beşiktaş’ın gelecek teklifleri değerlendirme kararı var mı bilmiyorum ama Vida Beşiktaş’ta olmaktan çok mutlu. Fakat transfer pazarı ilginç, ne olacağını bilemeyiz. Vida herkesin istediği bir oyuncu. Monchi, Roma’nın sportif direktörüyken, Ocak’ta Vida’yı transfer etmeyi çok istedi. Şimdi Monchi, yeniden Sevilla’da. İspanyol ekibinin sezon sonu için bir stoper transfer etmeyi istediğini biliyorum ve Monchi, Vida’yı beğeniyor” dedi.