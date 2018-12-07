Monchi, Sevilla iddialarını yalanladı!

Roma'nın sportif direktörü Monchi'nin İtalyan ekibinden ayrılarak 17 yıl boyunca çalıştığı Sevilla'ya geri döneceği iddia edilmişti.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i transfer eden isim olarak da bilinen 50 yaşındaki futbol adamı konuyla ilgili olarak İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

Cadena SER Radyosu'na konuşan Monchi, Roma'nın şu an beklentilerinin altında bir performans gösterdiğini kabul ederken Sevilla iddialarını ise yalanladı.

Monchi, "Sevilla sportif direktörü Joaquin Caparros'la sürekli konuşuyoruz. Çok iyi bir ilişkimiz var ama Roma'da her şey güzel. Dolayısıyla hiçbir yere gitmiyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler