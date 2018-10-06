Mönchengladbach'tan Bayern Münih'e büyük şok: 0-3

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında konuk ettiği Mönchengladbach'a 3-0 mağlup olarak büyük şok yaşadı. Bayern Münih, bu sonuçla birlikte son 3 resmi maçında galibiyet alamamış oldu.

06 Ekim 2018, Cumartesi 22:10
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Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Bayern Münih, sahasında Mönchengladbach'ı konuk etti. 

Maça etkili başlayan konuk ekip, 10. dakikada Alassane Plea'nın golüyle öne geçmeyi başardı: 0-1

16. dakikada ise Lars Stindl, Mönchengladbach adına farkı 2'ye çıkarmayı başardı: 0-2

İlk yarı da konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 

Bayern Münih'te teknik direktör Niko Kovac, 46-55 arasında tüm değişikliklerini yapmasına rağmen geri dönmeyi başaramadılar ve maçın 88. dakikasında Patrick Herrmann, konuk ekip adına farkı 3'e çıkardı: 0-3

Karşılaşma da Gladbach'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 

Geçtiğimiz hafta Bundesliga'da Hertha Berlin'e deplasmanda 2-0 kaybeden, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Ajax ile 1-1 berabere kalan Bayern Münih, Mönchengladbach'a da kaybederek son 3 maçında galibiyet alamamış oldu.

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