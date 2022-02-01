Mönchengladbach’ta Max Eberl etkisi

Borussia Mönchengladbach’ta 13 yıldır sportif direktör olarak görev yapan Eberl, yaptığı isabetli teknik direktör seçimleriyle takdir topladı. Mönchengladbach forması altında performanslarını arttıran oyuncular, önemli transferlere imza attı.

Geride kalan 13 sezonda transfere toplam 275 milyon 950 bin euro harcayan Mönchengladbach, buna karşılık 220 milyon 770 bin euro transfer geliri sağladı.

Marco Reus, Matthias Ginter, Marcus Thuram, Granit Xhaka ve Jannik Vestergaard gibi isimler Eberl döneminde mücadele eden önemli isimlerin başında geliyor.

Borussia Mönchengladbach için bu başarılı dönemin sona erip ermediğini merak konusu olurken takımın nasıl reaksiyon göstereceği merak konusu.



