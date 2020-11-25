Mönchengladbach - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
B. Mönchengladbach ile Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi B Grubu 4.hafta maçında karşılaşacak. Grupta 5 puanlı B. Mönchengladbach’ın ardından, 4 puanlı Shakhtar Donetsk ikinci sırada yer alıyor. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Peki, Mönchengladbach - Shakhtar maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Şampiyonlar Ligi dördüncü haftasında önemli karşılaşmalardan biri Almanya'da oynanacak. Lider B. Mönchengladbach ile 4 puan ve averajla ikinci sırada bulunan Shakhtar Donetsk karşılaşıyor. Maçı FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek
Almanya’nın Monchengladbach şehrindeki Borussia-Park Stadyumu’nda TSİ 20.55’te başlayacak karşılaşmada Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak
MÖNCHENGLADBACH - SHAKHTAR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik müsabaka 25 Kasım 2020 Çarşamba günü saat 20:55’te. Mücadeleyi BeIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak