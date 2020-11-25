Şampiyonlar Ligi dördüncü haftasında önemli karşılaşmalardan biri Almanya'da oynanacak. Lider B. Mönchengladbach ile 4 puan ve averajla ikinci sırada bulunan Shakhtar Donetsk karşılaşıyor. Maçı FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek

Almanya’nın Monchengladbach şehrindeki Borussia-Park Stadyumu’nda TSİ 20.55’te başlayacak karşılaşmada Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak

MÖNCHENGLADBACH - SHAKHTAR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik müsabaka 25 Kasım 2020 Çarşamba günü saat 20:55’te. Mücadeleyi BeIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak