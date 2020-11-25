Mönchengladbach - Shakhtar Donetsk maç sonucu: 4 - 0

Borussia Mönchengladbach, Şampiyonlar Ligi B Grubu 4.hafta maçında Shakhtar Donetsk'i evinde 4-0 yenmeyi başardı. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Stindl (pen), Elvedi, Embolo ve Wendt ile soncuca giden Alman ekibi 8 puanla liderliğini korudu. Shakhtar Donetsk ise 4 puanda kaldı

Cüneyt Çakır 50.kez Şampiyonlar Ligi maçında düdük çalarken mücadeleyi üç sarı kart, bir penaltı kararı ile tamamladı