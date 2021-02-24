Mönchengladbach ile Manchester City Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Almanya'da kozlarını paylaşacak. Sezonun sürpriz takımlarından Mönchengladbach sahasında Manchester City'e de sürpriz yapmak istiyor. Guardiola'nın öğrencileri ise oldukça formda. City deplasmanda rakibini avantajlı skorla mağlup etmek istiyor.

Mönchengladbach - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Macaristan'da bulunan Puskas Arena'da oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Mönchengladbach - Manchester City muhtemel 11'ler...

Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Kramer, Neuhaus, Zakaria, Plea, Embolo, Hofmann

M.City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Cancelo, Rodri, Silva, İlkay Gündoğan, Foden, De Bruyne, Sterling

18 maçtır yenilgi yüzü görmeyen M.City'de Nathan Ake dışında önemli bir eksik bulunmuyor.

Mücadele Macaristan'da oynanacak

Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Mönchengladbach-Manchester City karşılaşması koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Budapeşte'de oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Borussia Mönchengladbach'ın Manchester City'yi ağırlayacağı karşılaşmanın, Almanya ile İngiltere arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanmasına karar verildi.

Karşılaşma, planlandığı gibi 24 Şubat Çarşamba günü 23.00'te başlayacak.

Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Leipzig-Liverpool maçının da Budapeşte'de yapılacağı açıklanmıştı. UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Molde-Hoffenheim karşılaşmasının ise İspanya'nın Vila Real kentinde oynanacağı duyurulmuştu.







