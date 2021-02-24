Mönchengladbach - Manchester City (CANLI)
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Alman ekibi Mönchengladbach ile İngiliz devi Manchester City karşı karşıya geliyor. Maç pandemi sebebiyle Budapeşte'de oynanıyor. 29. dakikada Bernardo Silva Manchester City'i 1-0 öne geçirdi. Mönchengladbach - Manchester City mücadelesinin önemli detayları ve skor takibi fanatik.com.tr'de...
Mönchengladbach ile Manchester City Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Almanya'da kozlarını paylaşıyor.
Mönchengladbach - Manchester City 11'ler...
Mönchengladbach: Sommer, Zakaria, Elvedi, Ginter, Neuhaus, Bensebaini, Kramer, Lainer, Hofmann, Stindl, Plea
M. City: Ederson, Dias, Walker, Laporte, Cancelo, Foden, Rodri, İlkay, Jesus, Sterlin, Bernardo