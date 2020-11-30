







UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor. B Grubu'nda sürpriz bir çıkış yaparak 8 puana ulaşan ve liderlik koltuğuna oturan Mönchengladbach, beklemediği bir sezon geçiren ve 2 puanla son sırada yer alan Inter'i konuk edecek. Namağlup Gladbach, çıkışını Inter karşısında da sürdürüp yoluna fire vermeden devam etmek istiyor. Henüz 3 puanla tanışamayan Inter ise zorlu deplasmanda ilk galibiyetini almaya çalışacak.





Ev sahibinde Jonas Hofmann, konuk ekipte ise Matías Vecino sakatlığı nedeniyle kritik maçı kaçıracak isimler. Inter ayrıca kırmızı kart cezalısı Arturo Vidal'i Gladbach karşısında kullanamayacak.





Mönchengladbach - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?





Borussia Park'ta oynanacak Mönchengladbach - Inter karşılaşmasını Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. 1 Aralık Salı günü oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.





Mönchengladbach - Inter muhtemel 11'ler:





Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt, Kramer, Neuhaus, Lazaro, Stindl, Thuram, Plea





Inter: Handanovic, Skriniar, Vrij, Bastoni, Hakimi, Young, Sensi, Barella, Gagliardini, Martinez, Lukaku





Grupta oynanacak diğer maçta Shakhtar Donetsk, Real Madrid'i konuk edecek. 5. maçlar öncesi B Grubu'nda puan durumu şu şekilde:





1- Mönchengladbach / 8 puan

2- Real Madrid / 7 puan

3- Shakhtar Donetsk / 4 puan

4- Inter / 2 puanMönchengladbach - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?





Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 8 puanla liderlik koltuğunda oturan Borussia Mönchengladbach, 2 puanla son sırada yer alan Inter'i konuk edecek. Alman ekibi, Inter'i de avlatıp çıkışını sürdürmenin peşinde olacak. Inter ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.





UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor. B Grubu'nda sürpriz bir çıkış yaparak 8 puana ulaşan ve liderlik koltuğuna oturan Mönchengladbach, beklemediği bir sezon geçiren ve 2 puanla son sırada yer alan Inter'i konuk edecek. Namağlup Gladbach, çıkışını Inter karşısında da sürdürüp yoluna fire vermeden devam etmek istiyor. Henüz 3 puanla tanışamayan Inter ise zorlu deplasmanda ilk galibiyetini almaya çalışacak.





Ev sahibinde Jonas Hofmann, konuk ekipte ise Matías Vecino sakatlığı nedeniyle kritik maçı kaçıracak isimler. Inter ayrıca kırmızı kart cezalısı Arturo Vidal'i Gladbach karşısında kullanamayacak.





Mönchengladbach - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?





Borussia Park'ta oynanacak Mönchengladbach - Inter karşılaşmasını Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. 1 Aralık Salı günü oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.





Mönchengladbach - Inter muhtemel 11'ler:





Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt, Kramer, Neuhaus, Lazaro, Stindl, Thuram, Plea





Inter: Handanovic, Skriniar, Vrij, Bastoni, Hakimi, Young, Sensi, Barella, Gagliardini, Martinez, Lukaku





Grupta oynanacak diğer maçta Shakhtar Donetsk, Real Madrid'i konuk edecek. 5. maçlar öncesi B Grubu'nda puan durumu şu şekilde:





1- Mönchengladbach / 8 puan

2- Real Madrid / 7 puan

3- Shakhtar Donetsk / 4 puan

4- Inter / 2 puan