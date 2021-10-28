Mönchengladbach - Bayern Münih maç sonucu: 5-0

Almanya Kupası 2. Tur mücadelelerinde Borussia Mönchengladbach, güçlü rakibi Bayern Münih'i 5-0 yenerek adeta darmadağın etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Mönchengladbach, güçlü rakibine karşı maçın henüz başında 2. dakikada Kone ile öne geçti. Bu golün ardından durmayan M'gladbach 15. dakikada Bensebaini ile farkı 2'ye yükseltti. 21. dakikada M'gladbach'ın bulduğu penaltıda Bensebaini topun başına geçti ve maçı 3-0'a getirdi. İlk yarı Gladbach'ın 3-0 üstünlüğü ile geçildi. 2. yarıya da çok hızlı başlayan Mönchengladbach, 51. ve 57. dakikalarda Embolo ile 5-0'lık üstünlüğü yakalamayı başardı ve maçtan bu skorla galip ayrıldı.

Bu tarihi galibiyetin ardından M'gladbach, kupada adını bir üst tura yazdırırken, Bayern Münih ise kupaya veda etti.







