Ligue 1'de topladığı 29 puanla 6. sırada yer alan ve geçtiğimiz günlerde Niko Kovac ile yollarını ayıran Monaco, aradığı teknik adamı Belçika'da buldu. Fransız ekibi, Genk ve Club Brugge ile yaşadığı başarılarla adından söz ettiren Philippe Clement'i takımın başına getirdi. Brugge ile yollarını ayıran Belçikalı teknik adam, Monaco ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kariyerinde 4 Belçika Ligi, 2 Belçika Süper Kupası, 1 de Belçika Kupası şampiyonluğu bulunan Clement, oyun anlayışı, çok dilli olması ve genç oyuncularla olan iyi ilişkileriyle ön plana çıkıyor.

Clement, Monaco'nun dün Fransa Kupası Son 32 Turu'nda oynadığı Quevilly karşılaşmasını tribünden takip etmişti. 47 yaşındaki teknik direktör, yeni takımındaki ilk sınavını 9 Ocak'ta oynanacak Nantes maçında verecek.