Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Auxerre sahasında Monaco'yu konuk etti. Abbe-Deschamps Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 30. dakikada M'Baye Niang'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.





İlk yarının son anlarında bir penaltı da konuk ekip kazandı. Topun başına geçen Wissam Ben Yedder'in yaptığı vuruşta skora denge geldi. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

CLEMENT OYUNA MÜDAHALE ETTİ

Monaco Teknik Direktörü Phillipe Clement ikinci yarının başında oyuna müdahale etti. Eliot Matazo, Wissam Ben Yedder ve Takumi Minamino oyundan çıkarken, Yousouf Fofana, Aleksandr Golovin ve 17 yaşındaki Eliesse Ben Seghir oyuna girdi.





Fas asıllı Ben Seghir daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız karşısında bir dakika şans bulabilmişti. Genç isim ilk kez 45 dakika böyle bir şans yakaladı.

MUHTEŞEM BİR GOL ATTI

Sol kenar forvet olarak görev yapan Ben Seghir ilk golünde, ceza sahasının sol çaprazında topla buluştu. Genç oyuncunun yerden uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti.

İkinci golü ise uzun süre tribünler tarafından ayakta alkışlandı. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Ben Seghir içeriye doğru kat ederek sağ ayağıyla ceza sahası dışından harika bir vuruş yaparak. Top kalenin sağ köşesinden filelerle buluşturdu.

YENİ MBAPPE

'Yeni Mbappe' olarak değerlendirilen genç oyuncunun, bu performansının ardından artık daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.





17 yaş 315 günlükken sahaya çıkan Ben Seghir, bu sezon Avrupa'nın en iyi 10 liginde forma şansı bulan en genç oyuncu oldu.

Ayrıca, Fransız efsane Thierry Henry'den sonra sahaya çıkan en genç isim oldu. Henry, Lens karşısında çıktığında 17 yaş 255 günlüktü.

ABİSİ DE MARSİLYA'DA

Eliesse Ben Seghir'in abisi Salim Ben Seghir de genç bir yıldız adayı. Kariyerine SC Cogolinois'te başlayan genç oyuncu, Temmuz 2021'de Marsilya'ya transfer oldu.

19 yaşındaki oyuncu henüz A Takım'da forma şansı bulamadı.





FAS MI FRANSA MI?

Eliesse Ben Seghir, Fas asıllı bir Fransız vatandaşı, Fas Futbol Federasyonu, ülke dışında doğup yetişen yıldız oyuncularını başka ülkelere genellikle kaptırmıyor.

Achraf Hakimi ve Hakim Ziyech bunlar arasında en ünlüleri... Eliesse, alt yaş kategorilerinde Fransa için oynadı, ancak henüz bir A Takım davet almadı.

Eliesse bu performansı sonrası iki ülkenin federasyonları da harekete geçti. Son Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselerek muhteçem bir başarıya imza atan Afrika temsilcisi, birçok oyuncusunda olduğu gibi 17 yaşındaki yıldızı da başka bir ülkeye kaptırmamaya kararlı.

Son kararı ise Eliesse'nin kendisi verecek.

Burak Özdemir - Fanatik.com.tr