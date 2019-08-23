Ben Yedder, Slimani, Onyekuru ve Benjamin Lecomte transferleriyle öne çıkan Monaco sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor.

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Radamel Falcao'yu da bırakmak istemeyen Fransız kulübü gözünü Milan'ın orta sahası Franck Kessie'ye dikti.

RMC Sport'ta yer alan habere göre; Milan, Kessie için 20 milyon euro talep ediyor. Monaco da bu bonservis bedelini vermeye sıcak bakıyor.

32 milyon euroya mal olmuştu

22 yaşındaki orta saha yuncusu 2 sezon önce 8 mmilyon euroya 2 seneliğine kiralanmış ve bu temmuz ayında da 24 milyon euroluk otomatik satın alma opsiyonu devreye girmişti.

Kessie geçen sezon çıktığı 42 maçta 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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