Geçtiğimiz yaz aylarında Falcao'nun Galatasaray 'a transferi nedeniyle Monaco'nun Sevilla'dan 40 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Wissam Ben Yedder, Ligue 1'de sergilediği performansla Premier Lig ekiplerini peşine takmış durumda.

Monaco'nun 40 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Ben Yedder, Ligue 1'de çıktığı 26 maçta 18 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi ve Mbappe ile birlikte ligin gol krallığında zirvede yer alıyor.

Daha önce Manchester United'ın golcü alternatifleri arasında yer aldığı belirtilen 29 yaşındaki oyuncu için L'Equipe'e göre şimdi de Tottenham devreye girdi.



