Monaco’da Robert Moreno’dan boşalan teknik direktörlük görevine Niko Kovac getirildi. Monaco Kulübü, 48 yaşındaki Hırvat teknik direktör Kovac ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kovac, daha önce Hırvatistan Milli Takımı ve Almanya’nın Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih ekiplerini çalıştırmıştı. Kovac yönetimindeki Bayern Münih, 2018-2019 sezonunda lig, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa zaferleri yaşamıştı.

Ligue 1’de Monaco, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erken sonlandırılan 2019-2020 sezonunu 40 puanla 9. sırada tamamlamıştı.