Geçtiğimiz yaz aylarında Monaco, takımdan ayrılarak Galatasaray 'a gidecek olan Falcao'nun yerine Sevilla forması giyen Wissam Ben Yedder'i 40 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı ki oyuncunun Ligue 1'de sergilediği performans, piyasa değerini daha da yükseltti.

Fransa Ligue 1'de Monaco formasıyla çıktığı 26 maçta 18 gol, 7 asistlik bir performans sergileyen Ben Yedder, Kylian Mbappe ile birlikte gol krallığının zirvesinde yer alıyordu.

Her zaman Harry Kane'e bir yedek arayan Tottenham, oyuncu için girişimde bulunmaya hazırlanırken Aubameyang'ı kaybedebilecek Arsenal'in de devreye girdiği belirtildi. L'Equipe'e göre iki Londra ekibi, bu transfer için büyük bir yarış verecekler.

Ben Yedder için Londra ekiplerini tehdit eden diğer güç ise Manchester United... Harry Kane için transfer girişimlerinde bulunan United, kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak istiyor. Planlanan transfer hedeflerinde başarı sağlanamazsa Wissam Ben Yedder'e yönelmeleri muhtemel.

29 yaşındaki oyuncu için devre arasında da Barcelona'nın Monaco'ya teklifte bulunduğu belirtilmişti.