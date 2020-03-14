Monaco’da Aleksandr Golovin’in sözleşmesi uzatıldı

Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco’da Rus orta saha oyuncusu Aleksandr Golovin’in sözleşmesi 2024’e kadar uzatıldı. Golovin, 2018 yılında transfer olduğu Monaco’da bugüne kadar 65 maça çıkıp 7 gol attı.

14 Mart 2020, Cumartesi 20:39 Son Güncelleme:
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Monaco’da Aleksandr Golovin’in sözleşmesi uzatıldı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco’da, orta saha oyuncusu Aleksandr Golovin’in sözleşmesi 2024’e kadar uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Rus milli oyuncunun 2023 yılında sona erecek kontratının 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.  Golovin, 2018 yılında transfer olduğu Monaco’da bugüne kadar 65 maça çıkıp 7 gol attı.

İSTANBUL (AA)

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