Antalyaspor'un sezon sonuna kadar kiralamak için Monaco'yla anlaşma sağladığı William Vainqueur, dün girdiği sağlık kontrolünden geçememişti.
Suya düştüğü düşünülen transfer, bugün ise resmiyet kazandı. Fransız devi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla 30 yaşındaki ön liberoyu kadrosuna kattığını duyurdu.
Transfer, oyuncunun Monaco formasıyla çekilmiş bir videosuyla duyuruldu. Vainqueur, Monaco'da 12 numaralı formayı giyecek.
https://twitter.com/AS_Monaco/status/1084042481619165190
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler