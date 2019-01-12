Monaco, William Vainqueur'ü transfer etti!

Antalyaspor'un sezon sonuna kadar kiralamak için Monaco'yla anlaşma sağladığı William Vainqueur'ün transferi resmiyet kazandı. 30 yaşındaki futbolcu dün sağlık kontrolünden geçememişti.

12 Ocak 2019, Cumartesi 14:10
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Monaco, William Vainqueur'ü transfer etti!

Antalyaspor'un sezon sonuna kadar kiralamak için Monaco'yla anlaşma sağladığı William Vainqueur, dün girdiği sağlık kontrolünden geçememişti.

Suya düştüğü düşünülen transfer, bugün ise resmiyet kazandı. Fransız devi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla 30 yaşındaki ön liberoyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Transfer, oyuncunun Monaco formasıyla çekilmiş bir videosuyla duyuruldu. Vainqueur, Monaco'da 12 numaralı formayı giyecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler


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