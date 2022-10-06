Monaco - Trabzonspor maçı iddaa oranları

Ligue 1'de sezona galibiyetle başlasa da üst üste 4 maç 3 puan hasreti çeken Monaco, son 4 maçta fire vermedi ve 12 puan toplamayı başardı. UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ise geride kalan 2 maçın 1'ini kazanan Fransız temsilcisi, üçüncü maçlar öncesi 3 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. Takımda sağ bek Ruben Aguilar dışında göze çarpan bir eksik yok. Aurelien Tchouameni'yi 80 milyon euro karşılığında Real Madrid'e sattıktan sonra orta alanda "Youssouf Fofana & Eliot Matazo" ikilisiyle oynuyorlar. Caio Henrique sol bekten ciddi katkı veriyor. En önemli gol silahı kuşkusuz Wissam Ben Yedder ancak Takumi Minamino, Breel Embolo ve sakatlıktan dönen Kevin Volland'ı da es geçmemek lazım.

MONACO - TRABZONSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Trabzonspor cephesinde uzun süreli sakatlar Dorukhan Toköz, Edin Vişça, Bruno Peres, Serkan Asan deplasman kafilesinde yer almadı. Zaten Dorukhan dışındakiler UEFA listesinde de yok. Süper Lig 'de son 4 maçın 3'ünü kazanan bordo-mavili ekip zirvenin sadece 1 puan gerisinde. UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ise Ferencvaros yenilgisini Kızılyıldız galibiyetiyle telafi etmişti. TD Abdullah Avcı'nın zorlu maçta "Marc Bartra & Stefano Denswil" stoper ikilisini tercih etmesi bekleniyor. Orta alanda büyük ihtimalle "Siopis, Hamsik & Bakasetas" üçlüsünü izleyeceğiz. Kanatlarda Djaniny ve Trezeguet forma giyecek; gole en yakın isim ise Maxi Gomez olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Monaco bu sezon iç sahada oynadığı 7 resmi maçın sadece 2'sini kazanabildi. (2B - 3M)

- Trabzonspor'un son 5 resmi maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti. (5 maç - 21 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Monaco kazanır" oldu! %56'lık kesim II. Louis Stadyumu'nda Monaco'yu 3 puana yakın görüyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.