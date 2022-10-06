UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor H Grubu üçüncü hafta maçında Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kızıldıydız galibiyetiyle kendine gelen Trabzonspor en güçlü rakibi Monaco'yu devirerek iddiasını ortaya koymak istiyor. Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında konuk olduğu Macaristan'ın Ferencevaros takımına 3-2 kaybetmişti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 2 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 3 puanlı rakibi Monaco'nun önünde averajla 2. sırada yer alıyor.

Monaco - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

II Louis Stadı'nda bu akşam saat 19.45'te başlayacak mücadele EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Monaco - Trabzonspor muhtemel 11'ler

Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Henrique, Diatta, Fofana, Camara, Golovin, Embolo, Ben Yedder

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Maxi Gomez

Trabzonspor'da 3 eksik!

Trabzonspor'da ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca karşılaşmada yer alamayacak.

1141 gün sonra deplasmanda galibiyet arayacak!

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 2 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 3 puanlı rakibi Monaco'nun önünde averajla 2. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, Monaco'yu yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek.