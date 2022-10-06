UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor H Grubu üçüncü hafta maçında Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kızıldıydız galibiyetiyle kendine gelen Trabzonspor en güçlü rakibi Monaco'yu devirerek iddiasını ortaya koymak istiyor. Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında konuk olduğu Macaristan'ın Ferencevaros takımına 3-2 kaybetmişti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 2 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 3 puanlı rakibi Monaco'nun önünde averajla 2. sırada yer alıyor.

Monaco - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

II Louis Stadı'nda bu akşam saat 19.45'te başlayacak mücadele EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Monaco - Trabzonspor ilk 11'ler

Monaco: Alexander Nübel, Vanderson, Axel Disasi, Benoit Badiashile, Caio Henrique, Mohamed Camara, Youssouf Fofana, Krepin Diatta, Aleksandr Golovin, Wissam Ben Yedder, Breel Embolo

Yedekler: Thomas Didillon, Guillermo Maripan, Myron Boadu, Jean Lucas, Ismail Jakobs, Eliot Matazo, Takumi Minamino, Maghnes Akliouche, Malang Sarr, Kevin Volland, Nazim Babai, Gelson Martins

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Jens Stryger Larsen, Marc Bartra, Hugo Denswil, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Trezeguet, Yusuf Yazıcı, Enis Bardhi, Maxi Gomez

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Umut Bozok, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Vitor Hugo, Djaniny, Naci Ünüvar, Jean-Philippe Gbamin, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Montassir Lahtimi

Trabzonspor'da 3 eksik!

Trabzonspor'da ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca karşılaşmada yer alamayacak.

1141 gün sonra deplasmanda galibiyet arayacak!

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 2 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 3 puanlı rakibi Monaco'nun önünde averajla 2. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, Monaco'yu yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek.