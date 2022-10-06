Monaco - Trabzonspor maçı (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor , H Grubu üçüncü hafta maçında Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Kızıldıyıldız galibiyetiyle kendine gelen Fırtına, en güçlü rakibini devirerek iddiasını ortaya koymak istiyor. Bordo Mavililer, gruptaki ilk maçında konuk olduğu Macaristan'ın Ferencevaros takımına 3-2 kaybetmişti. II Louis Stadı'nda oynanan ve saat 19.45'te başlayan mücadele EXXEN platformundan canlı yayınlanıyor.





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MAÇTAN DAKİKALAR:

4' Stefano Denswil, ceza yayı içerisinde Embolo'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

8' Sol kulvardan etkili gelen Caio Henrique, arka direğe ortasını yaptı. Youssouf Fofana'dan hızlı davraran Eren Elmalı topu uzaklaştırdı.

KIRMIZI KART | 11' Trabzonspor'un golcüsü Maxi Gomez, Mohamed Camara'nın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Gürcü hakem, Uruguaylı forvetin rakibinin suratına tekme attığını gerekçe göstererek kırmızı kartını çıkardı. Fırtına, 10 kişi.

GOL | 15' Hızlı gelişen Monaco atağında ceza sahasına giren Embolo, boş durumdaki Ben Yedder'i gördü. Tecrübeli forvet, gelişine yaptığı vuruşla golü buldu. 1-0

20' Yusuf Yazıcı'nın sağ saprazdan uzak köşeye göndermek istediği topta kaleci Nübel, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

24' Vanderson'un ortasında Bartra ve Larsen'den önce hamle yaparak kaleye yakın bölgeye koşu yapan Embolo'nun boş durumda attığı şutta top direkten auta çıktı.

45' Monaco, Brezilyalı sağ beki Vanderson'un ceza sahasında Bartra'nın müdahalesiyle yerde kalması sonrası penaltı kazandı.

GOL | 45+2' Ben Yedder, penaltıda hata yapmadı ve Monaco farkı 2'ye çıkardı. Fransız ekibinin iki golü de Fransız forvetten geldi.

45+3' Trabzonspor'da Enis Bardhi, Mohamed Camara'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyon VAR'da incelendi, penaltı kararı çıkmadı ve Gürcü hakem Giorgi Kruashvili oyunu devam ettirdi.

İlk 45 dakika Monaco'nun 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

GOL | 55' Golovin'in sağ kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Embolo, topu arka direğe çevirdi. Disasi, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

56' Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın yerine Umut Bozok, Hamsik'in yerine Bakasetas oyuna dahil oldu. Monaco'da ise Embolo'nun yerine Vollanda, Ben Yedder'in yerine Boadu oyunda.

61' Caio Henrique'nin savunma arkasına gönderdiği topu, Myron Boadu'dan önce Stefano Denswil uzaklaştırdı.

63' Sol kulvarı çok iyi kullanan Caio Henrique, ortasını yaptı, Bartra'dan seken topu Krepin Diatta tamamlamak istedi ama savunma araya girdi.

65' Ev sahibi iki değişiklik daha yaptı. Camara ve Vanderson kenarda, Lucas ile Maripan oyunda.

67' Fofana'nın ceza sahasından attığı şutta top kaleci Uğurcan'da kaldı.

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Monaco - Trabzonspor ilk 11'ler:

Monaco: Alexander Nübel, Vanderson, Axel Disasi, Benoit Badiashile, Caio Henrique, Mohamed Camara, Youssouf Fofana, Krepin Diatta, Aleksandr Golovin, Wissam Ben Yedder, Breel Embolo

Yedekler: Thomas Didillon, Guillermo Maripan, Myron Boadu, Jean Lucas, Ismail Jakobs, Eliot Matazo, Takumi Minamino, Maghnes Akliouche, Malang Sarr, Kevin Volland, Nazim Babai, Gelson Martins

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Jens Stryger Larsen, Marc Bartra, Hugo Denswil, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Trezeguet, Yusuf Yazıcı, Enis Bardhi, Maxi Gomez

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Umut Bozok, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Vitor Hugo, Djaniny, Naci Ünüvar, Jean-Philippe Gbamin, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Montassir Lahtimi

Trabzonspor'da 3 eksik!

Trabzonspor'da ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca karşılaşmada yer alamıyor.

1141 gün sonra deplasmanda galibiyet arayacak!

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 2 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 3 puanlı rakibi Monaco'nun önünde averajla 2. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, Monaco'yu yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek.